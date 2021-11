Ob drogi in pirotehniki sumljiva pištola

Postojnski policisti so minuli petek, 26. novembra, na podlagi odredbe sodišča izvedli preiskavo na domu 22-letnega Postojnčana zaradi suma posedovanja prepovedanih drog. Zasegli so približno 60 gramov prepovedane droge, prepovedane petarde in pištolo sigsauser s pridadajočim nabojnikom. Pištolo bodo poslali v ekspertizo, da se ugotovi, ali gre za pravo orožje.

Zoper 22-letnika bodo policisti izvedli prekrškovne postopke zaradi kršitev Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. V primeru, da bo ekspertiza potrdila prisotnost pištole, pa še prekršek po Zakonu o orožju.