Ob koncu tedna sprejeli v bolnišnico 55 covidnih bolnikov

V Sloveniji so včeraj ob 1658 PCR testiranih potrdili 282 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 17-odstoten, kar je 3,6 odstotka manj kot dan prej. Hospitaliziranih je 312 covidnih bolnikov, kar je 20 več kot dan prej, od teh jih 74 potrebuje intenzivno zdravljenje, štirje več. Umrl je en bolnik s covidom-19. Po besedah maje Bratuše, ki je danes vodila novinarsko konferenco o covidu-19, je bilo v tem koncu tedna v bolnišnice sprejetih 55 covidnih bolnikov, v domačo oskrbo pa so jih odpustili 16. Najmlajši covidni bolnik, ki ga zdravijo v bolnišnici, je star 24 let, najmlajši na intenzivni negi pa 28 let.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je trenutno v Sloveniji 9791 aktivnih primerov koronavirusnih okužb. Nazadnje je bilo okoli 10.000 aktivnih okužb v začetku maja letos.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 841, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 462 okužb. V primerjavi z dnevom prej se je sedemdnevno povprečje potrjenih okužb povečalo za sedem, za prav toliko se je povečala tudi štirinajstdnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev.