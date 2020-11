Ob megli kakšen sončni žarek

Od danes do vključno nedelje se bodo občasni šibki sončni žarki v nižinah prepletali z vlažnim zrakom in torej z zamegljenostjo, ponekod lahko tudi z občasno meglo. V gorah bo sončno in za ta čas toplo.

Zanimivo, da je ob obratu vetra od jugozahoda, za razliko od minulih dni, ko se je vlažen zrak zadrževal nad Slovenijo, danes najbolj vlažno ob morju in v FJK, medtem ko je proti severovzhodu postopno več sonca.

Od danes do vključno nedelje se bo v FJK ponavljala današnja vremenska slika s pogostim sivim vremenom in občasno spremenljivostjo, ko se bo morda prikazal tudi kakšen šibak sončni žarek. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 15 stopinj Celzija, najnižje nočne pa bodo ob morju malo nad 10 stopinjami Celzija, v nižinah pa okrog 7 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo naše kraje dosegla hladna vremenska fronta, ki bo znova prevetrila ozračje. Pojavljale se bodo padavine, deloma nevihte. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okrog 1200 metrov. V popoldanskih ali večernih urah se bo vreme izboljšalo in bo zapihala burja. Hladneje bo.