Ob mrzlem zraku slikoviti vremenski prizori (foto)

Marsikje se v teh dneh na nebu pojavljajo slikoviti vremenski prizori, kar je na Tržaškem lepo zaobjel v objektiv tudi naš fotograf Damjan Balbi. Gre za pestro in mestoma živahno vremensko dogajanje, ki ga povzroča za ta čas zelo mrzel in vlažen zrak zlasti v višinah, ki priteka nad naše kraje s severozahodnimi tokovi. Slednji občutno povečuje vremensko nestanovitnost.

Mestoma turbulentno dogajanje je posledica izrazitega hladnega jedra višinskega zraka, ki se zadržuje onstran Alp in občasno vpliva tudi na vreme pri nas. Ob povečani spremenljivosti se mestoma pojavljajo tudi krajevne plohe in nevihte, temperature pa so za ta čas zelo nizke. Nastajajo pa različne vrste oblakov, zlasti temni kopasti, v nižinah pa so se ob današnji izraziti nočni ohladitvi mestoma pojavili tudi stratusi oz. megla.

Na višini okrog 5500 metrov v prostem ozračju te dni radiosonda iz Rivolta pri Vidmu beleži temperature pod -20 stopinjami Celzija, živo srebro je na tej višini včeraj opoldne padlo na -21,7 stopinje Celzija, kar je dobrih 9 stopinj Celzija manj od dolgoletnega povprečja in bi po dolgoletni normalnosti sodilo v začetek novembra. Zadnjič je radiosonda beležila tako nizke temperature ob koncu letošnjega maja. Mrzli so tudi nižji sloji ozračja, na višini 1500 metrov v prostem ozračju se je temperatura spustila do 7,6 stopinje Celzija, na višini 3000 metrov pa do -3,5 stopinje Celzija. Omembe vredne so zlasti nočne temperature na Kraški planoti, kjer je deželna meteorološka opazovalnica iz FJK danes pri Briščikih namerila le 9,8 stopinje Celzija, na Goriškem pa so se nočne temperature zadrževale okrog 12 ali 13 stopinj Celzija.

Od srede se bo znova okrepil anticiklon in bo več dni s stanovitnim in sončnim ter toplejšim vremenom.