Ob obletnici podpisa APD koroški Slovenci opozarjajo na neuresničene plati

Pobuda Slovenski konsenz za ustavne pravice (SKUP) in Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS), ena od krovnih organizacij koroških Slovencev, sta ob 65. letnici podpisa avstrijske državne pogodbe danes opozorila na neuresničen 7. člen avstrijske državne pogodbe, ki ureja pravice slovenske avtohtone narodne skupnosti v Avstriji. SKUP je pri tem izpostavil predvsem izobraževanje, slovenščino kot uradni jezik ter financiranje manjšine z avstrijske strani. Predsednik SKS Bernard Sadovnik pa je opozoril, da je v ustavi zagotovljena jezikovna in kulturna raznolikost v nevarnosti ter v pismu avstrijskemu kanclerju Sebastianu Kurzu zahteval, naj uresniči paket ukrepov za slovensko narodno skupnost, ki jo je narodnostni sosvet soglasno sklenil.

SKUP v svoji izjavi opozarja, da na izobraževalnem področju še vedno ni ureditve o dvojezičnih otroških vrtcih ter da se za večino otrok dvojezično šolstvo konča po ljudski šoli. Prav tako ni ureditve za celodnevno dvojezično oskrbo, avstrijska politika pa je doslej ignorirala vse predloge za potrebne reforme.

Glede slovenščine kot uradnega jezika na avstrijskem Koroškem je dogovor o postavitvi dvojezičnih krajevnih tabel iz leta 2011 prinesel celo poslabšanje v primerjavi s stanjem poprej, saj je postavljenih manj kot polovica tistih dvojezičnih krajevnih napisov, ki bi jih morali postaviti glede na razsodbe avstrijskega ustavnega sodišča, ocenjuje SKUP.

Skup tudi opozarja, da je financiranje slovenske avtohtone narodne skupnosti z avstrijske strani še vedno na nominalni ravni iz leta 1995, hkrati pa je »organiziranost narodne skupnosti še vedno razkosana po društvih in brez kolektivne tožbene pravice«.