Ob približevanju vremenske fronte v soboto večja nestanovitnost

Ob približevanju hladne vremenske fronte, ki bo sicer v glavnem oplazila alpsko območje, se bo jutri (sobota) nestanovitnost prehodno povečala. Jutri se bodo ob večji spremenljivosti ali spremenljivi oblačnosti pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v gorah, kakšen nevihtni oblak pa bi lahko mestoma dosegel tudi ostale predele. Arso je za jutri objavil rumeno opozorilo za celotno Slovenijo zaradi možnosti močnejših neviht in močnega vetra, ki bo zapihal s sunki do okrog 75 km/h. Čez dan bo zapihala burja, ozračje pa se bo nekoliko ohladilo.

V nedeljo bo povečini sončno z zmerno oblačnostjo, več oblakov z verjetnimi posameznimi plohami ali nevihtami bo v gorah. Pihala bo zmerna do močna burja. Največja vročina bo delno popustila, četudi bodo ravno zaradi burje temperature še visoke.

V ponedeljek in torek bo povečini precej sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihala bo burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija, za kakšno stopinjo Celzija bolj sveže bodo tudi noči. V ponedeljek bo zlasti v popoldanskih urah in v gorah nekaj več nestanovitnosti.