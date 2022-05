Ob reki Ziljici našli mrtvega ribiča

Gorski reševalci iz Tablje so ponoči ob reki Ziljici pri Kokovem našli truplo ribiča. Moškega, 60-letnega Daria Screma, so svojci pogrešali od poznih sinočnjih ur, ko se ni vrnil z ribolova. Ob 23.30 je stekla reševalna akcija. Reševalci so najprej našli njegov avtomobil, okrog 1. ure ponoči pa so ob reki našli še njegovo truplo. Kaže, da je bila zanj usodna slabost ali da se je smrtno ponesrečil zaradi zdrsa. Truplo so naložili na nosilo, z vrvmi so ga nato dvignili na cesto, kakih sto metrov višje. Pri reševalni akciji so sodelovali tudi reševalci finančne policije in gasilci s Trbiža. Reševalna akcija se je zaključila ob 3.30.