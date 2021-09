Ob vremenskem poslabšanju rumeni in oranžni alarm

Medtem, ko so se od zahoda že začele pojavljati prve padavine, je civilna zaščita iz FJK ob poslabšanju vremena razglasila rumeni alarm, ki bo veljal od 15. ure danes (četrtek), do 12. ure jutri (petek). V celotni deželi opozarja pred obilnimi ali zelo obilnimi padavinami ter krajevnimi nevihtami.

Od današnjih popoldanskih ur do petkovega jutra bo na vremenske razmere pri nas vplivala hladna višinska dolina, so zapisali, ob kateri bo v nižjih slojih pritekal zelo vlažen in nestanoviten zrak.

Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, povečini z obilnimi padavinami. Možna bo tudi kakšna stacionarna nevihta, ob kateri bodo lahko padavine zelo obilne. Ob morju bo pihal zmeren južni veter.

Na večje količine padavin ob izdatnejših nalivih opozarja z oranžnim alarmom Arso, ki pričakuje, da bo lokalno lahko padlo 40 do 80 mm dežja na kvadratni meter v šestih urah.