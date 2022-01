Ob vremenskem preobratu bo megle konec

Obdobje z zelo stanovitnim meglenim vremenom se bo, kot kaže, nadaljevalo še nekaj dni, predvidoma do srede. V sredo zvečer ali v noči na četrtek bo naše kraje od severozahoda dosegla hladna vremenska fronta, ki bo prevetrila ozračje in za katero bo pritekal zlasti v višinah občutno hladnejši zrak. Pojavljale se bodo padavine, zapihala bo burja, meja sneženja pa se bo spuščala. V sredo zvečer ali v noči na četrtek je možno, da bo prehodno lahko snežilo tudi v nižinah, ni izključeno, da tudi v višjih vzhodnih predelih Kraške planote. Sprememba temperature bo zelo občutna v gorah, kjer v teh dneh beležijo pomladne ali celo občasno skoraj poletne temperature. Tam se bo živo srebro mestoma lahko spustilo za okrog 20 stopinj Celzija.

Od današnjega dne do vključno torka se bo nadaljevalo zelo stanovitno vreme. Vztrajal bo občuten temperaturni obrat. V nižinah in ob morju se bo zadrževal zelo vlažen in razmeroma hladen zrak, v gorah pa bo za ta čas zelo toplo in povečini sončno.

V nižinah in ob morju bo do vključno torka prevladovalo megleno vreme, mestoma se bo pojavljala megla, občasno bodo v najtoplejših dnevnih urah možne delne razjasnitve. Nad nadmorsko višino okrog 300 metrov pa bo povečini suho in toplo.

V sredo, kot zapisano, pričakujemo preobrat. Naše kraje bo dosegla vremenska fronta. Pojavljale se bodo zmerne do močne padavine, ozračje se bo ohlajalo. Zapihala bo burja, meja sneženja pa se bo spuščala. Zatem se bo začelo večdnevno obdobje s prevladujočim suhim vremenom in ob nižjih temperaturah.