Ob vremenski fronti rumeni alarm

Naše kraje je dosegla solidna atlantska vremenska fronta, ob kateri se bodo zlasti v gorah pojavljale močne do obilne padavine, tudi drugod pa bodo ob sicer zmernejših padavinah možne plohe in krajevni nalivi. Rumenemu opozorilu zaradi visokega plimovanja morja, ki ga je davi objavil Arso, se pridružuje tudi rumeni alarm civilne zaščite iz FJK. V gorah opozarjajo pred obilnimi padavinami, ob morju pa pred morebitnim poplavljanjem. Plimovanje bo najvišje nocoj med 19. in 22. uro, so davi zapisali pri Arsu.

Ob morju trenutno piha jugo, ki dosega hitrost malo pod 40 km/h, je razvidno iz podatkov, ki jih je objavila meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa FVG. V podobnih okoliščinah je ponavadi pod nekoliko večjim udarom slovenska obala, pod nekoliko manjšim pa tržaška, ki je bolj izpostavljena jugozahodnim vetrovom. Kakorkoli že, v prihodnjih urah je povsod pričakovati visoko plimovanje.

Padavine se bodo nadaljevale tudi v noči na četrtek in ponekod še v četrtek zjutraj. Jutri čez dan pa se bo vreme postopno izboljšalo in bo povečini spremenljivo. Zlasti v gorah bo lahko še nastala kakšna ploha ali nevihta.

Od petka do nedelje bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihala bo šibka do zmerna burja. Hladneje bo.