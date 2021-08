Ob vrnitvi iz Grčije okuženih 97 maturantov

Po vrnitvi z maturantskega izleta na Krfu so doslej okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 97 maturantih. Ostali, ki so se udeležili izleta pa so prejeli karantenske odločbe. Dva avtobusa maturantov, ki so se vračali iz Grčije, so včeraj slovenski policisti ustavili na Fernetičih. Nihče od maturantov naj ne bi izpoljnjeval pogoja PCT.

Prva skupina 645 maturantov se je iz Grčije vrnila prejšnji teden, druga, v kateri jih je bilo 435, pa v zadnjih dneh. Pri prvi je bilo pozitivnih 88 udeležencev, pri drugi pa devet, je povedal direktor NIJZ Milan Krek, pri čemer pa so že odkrili tudi devet sekundarnih okužb ljudi, ki so se okužili od maturantov iz prve skupine. Podatke je epidemiološka služba pridobila do danes zjutraj.

Del maturantov druge skupine se je v Slovenijo v torek zjutraj vračal z dvema avtobusoma, ki sta v državo poskušala vstopiti na mejnem prehodu Fernetiči. Policisti so ugotovili, da nihče od udeležencev naj ne bi izpolnjeval pogoja PCT.