Ob zori sneg tudi na Goriškem in ponekod na Tržaškem (foto)

Zgodaj zjutraj je marsikje v FJK prehodno snežilo in je tanjša snežna odeja pobelila pokrajino. Snežilo je tudi ponekod na Krasu, skoraj povsod na Goriškem, med drugim tudi v Gorici, in na Videmskem. Snežna odeja se je sicer prehodno nekoliko dalj časa ohranila v krajih, ki so manj izpostavljeni južnim vetrovom. V prihodnjih urah se bo namreč okrepil jugovzhodni veter, ki po prinašal vse toplejši zrak. Ozračje se bo občutno otoplilo. Sneženje se bo nadaljevalo v gorskem svetu, kjer bo močno in bo lahko ponekod zapadlo do okrog pol metra novega snega ter mestoma v predalpskem svetu ali v severnih nižinskih predelih, ki so bolj zavarovani pred južnimi vetrovi. Drugod bo deževalo, padavine bodo mestoma močne, možne bodo tudi krajevne nevihte z nalivi.

Oblačno in deževno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri in v sredo. Plimovanje morja bo danes ponekod povišano.