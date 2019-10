Oba sta vozila pod vplivom alkohola

Pozno sinoči so karabinjerji v Prati pri Pordenonu ustavili 56-letnega voznika in mu z alkotestom namerili 1,47 grama alkohola v litru krvi oz. približno 0,7 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Da bi se lahko vrnil domov, je moški poklical znanca in ga zaprosil za prevoz. Toda karabinjerje je ob prihodu slednjega čakalo novo neprijetno presenečenje. Tudi 43-letni moški, ki je s svojim avtomobilom prišel po voznika, je namreč pregloboko segel v kozarec. Karabinjerji so mu z alkotestom namerili 1,28 grama alkohola v litru krvi oz. približno 0,6 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Oba so prijavili na prostosti zaradi vožnje pod vplivom alkohola ter jima odvzeli vozniško dovoljenje. Domov sta ju odpeljali ženski - obe povsem trezni.