Občasna pomladna nestanovitnost

Večjih in dolgotrajnejših poslabšanj do nedelje ne pričakujemo, količine dežja, kjer bo sploh deževalo, ne bodo velike. Prevladovala bosta delna jasnina ali zmerna oblačnost, nastajale pa bodo tudi posamezne plohe in kakšna nevihta. Padavine bodo vsekakor le občasne. Vmes ne bi smelo manjkati sončnega ali vsaj delno jasnega vremena. Občasno bo kar prijetno pomladno, dnevne temperature bodo do sobote iz dneva v dan nekoliko višje, medtem ko se bo v nedeljo, ob pričakovanem nekoliko izrazitejšem poslabšanju živo srebro spuščalo.

Več sonca bo zlasti v petek in soboto ob morju.