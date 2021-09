Občutnejše poslabšanje vremena v prihodnjem tednu

Pričakovano poslabšanje vremena ob prehodu v oktober se bo udejanjilo z nekajdnevno zamudo, bo pa prav tako občutno. Vreme se bo sicer v drugi polovici tega tedna res poslabšalo, toda le delno, ozračje pa se bo tudi delno osvežilo. Do občutnejšega vdora hladnega severnega zraka bo prišlo v prihodnjem tednu, ko bodo že od ponedeljka padavine pogostejše in količine večje, prav tako se bodo tudi od torka ali srede občutneje spustile temperature. Po vsej verjetnosti se bo v drugi fazi poslabšanja v gorah prikazal prvi sezonski sneg.

Danes in jutri se bo nadaljevalo stanovitno in delno jasno vreme, medtem ko bo v sredo, ko se bo vremenska fronta pomikala onstran Alp, nekaj več spremenljivosti in bodo ponekod možne manjše občasne padavine.

Za jutrišnjo vremensko fronto bo zapihala burja in bo začel pritekati nekoliko bolj svež zrak. Od četrtka do vključno sobote bo prevladovalo stanovitno in v glavnem precej sončno vreme. Nekoliko hladneje bo.

V nedeljo bo na vreme pri nas že vplival sprednji rob hladne višinske doline, ki se bo poglabljala nad Sredozemljem. Povečala se bo spremenljivosti, ob južnih tokovih se bodo mestoma že pojavljale krajevne padavine, deloma lahko tudi v obliki ploh ali neviht.

Prihodnji ponedeljek, torek in sredo bo, kot kaže, povečini oblačno s padavinami. Sprva bo z južnimi tokovi proti nam še pritekal razmeroma topel zrak, v drugem delu poslabšanja, predvidoma od srede, pa bo naše območje zajel hladen severni zrak in se bodo temperature spuščale. V gorah se bo predvidoma prikazal prvi sezonski sneg. Hladno obdobje se bo zavleklo vsaj nekaj dni.