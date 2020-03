Obilno sneženje v gorah, velika nevarnost snežnih plazov

Padavine so bile danes najbolj obilne v zahodnih nižinskih predelih FJK ter v gorah, kjer je bilo nad nadmorsko višino okrog 1200 metrov sneženje obilno. Civilna zaščita iz FJK in Arso opozarjata pred veliko nevarnostjo snežnih plazov.

Sneg je dodobra prekril deželne vrhove, snežilo je tudi v Kanalski dolini in ponekod v Reziji. Padavine se bodo nadaljevale do večera, potem bodo postopno ponehale. Ponekod bodo vmes tudi posamezne plohe ali nevihte.

Zvečer bo zapihala burja, vreme se bo ponoči izboljšalo.

Jutri in v četrtek bo povečini delno jasno do zmerno oblačno in suho. Nekoliko hladneje bo. Jutri bo pihala burja, v četrek spet južni vetrovi.

Novo vremensko fronto pričakujemo v noči na petek. Ponovno se bodo pojavljale padavine, v gorah bo snežilo. V petek čez dan se bo vreme izboljšalo.