Oborožene roparje po zasledovanju ustavili s stingerjem

Slovenski policisti so v nedeljo zgodaj zjutraj prijeli tri moške, ki so malo prej oropali bencinski servis na Povžanah. Dva od njiju sta uslužbenki zagrozila s pištolo, nato se jima je pridružil še tretji moški in so pobegnili. Odpeljali so z avtomobilom audi A3 proti Materiji.

Nemudoma je stekla policijska akcija. Prva policijska patrulja je vozilo opazila le nekaj minut zatem. Vozilu so policisti sledili in ga skušali zaustaviti, vendar voznik znakov ni upošteval. Na cesti proti Postojni so nato policisti pripravili zasedo s stingerjem. Voznik je peljal čezenj in nato kljub predrtim pnevmatikam nadaljeval svojo noro vožnjo. Naposled so policisti v Postojni vozilo vendarle ustavili in prijeli voznika ter dva potnika. V njem so bili trije moški, stari 18, 20 in 21 let, vsi državljani Albanije z urejenim statusom bivanja v Italiji. Včeraj je bila opravljena preiskava vozila, zatem pa podana kazenska ovadba za poskus ropa. Odvedli so jih k preiskovalnemu sodniku, ki je za vse tri po zaslišanju odredil pripor.