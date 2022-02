Obsojena na štiri mesece zapora zaradi trpinčenja kužkov

Videmsko sodišče je dva italijanska državljana, ki sta iz Slovaške nezakonito uvozila sedem premladih pasjih mladičev, obsodilo na štiri mesece zapora in jim naložila 4000 evrov globe ter povračila sodnih stroškov, med drugim bosta morala tudi poravnati 3500 evrov odškodnine združenju proti vivisekciji LAV. Moška sta premlade pasje mladiče raznih pasem odtujila iz legel, je ugotovilo sodišče. V Italijo so jih uvozili brez potrebnih dokumentov in cepljenj. Po dolgem in utrudljivem potovanju pa so jih zaprli v stanovanje, kjer so nato živeli v slabih razmerah, so odkrili gozdni čuvaji, ki so kužke zasegli. Prodajali pa naj bi jih na spletu. O nevzdržnih razmerah so jih opozorili nekateri živinozdravniki in kupci psičkov.