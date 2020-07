Obveščevalna služba poročilo o incidentu na meji predala tožilstvu

Obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo je poročilo o dogodku pri Kozini, v katerega je bil v začetku maja vpleten 32-letni zamejski Slovenec, posredovala pristojnemu državnemu tožilstvu v Kopru, so za STA potrdili na ministrstvu. Poročilo bodo v sredo predstavili na seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Dokler tožilstvo ne preuči zadeve in odloči o morebitnih nadaljnjih korakih, na ministrstvu zadeve ne morejo komentirati, so še pojasnili za STA. Kot so dodali, bo omenjeno poročilo sicer predstavljeno na sredini zaprti seji parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Da so v omenjeni zadevi prejeli poročilo OVS, je že pred tem za Primorske novice potrdila vodja koprskega državnega tožilstva Barbara Milič Rožman. Kot je dodala, tožilstvo o poročilu še ni odločilo.

Glede na odgovor, po katerem je tožilstvo dobilo poročilo, in ne kazenske ovadbe, časnik ugiba, da niso ugotovili nič sumljivega oz. znakov kaznivega dejanja. Kot dodajajo, državni tožilec lahko v takih primerih zahteva še dodatne poizvedbe in dopolnitev poročila ter se nato odloči, kako bo vodil primer naprej.