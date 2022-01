Obvezno cepljenje za vse, ki so dopolnili 50 let, vse bolj obvezno izpolnjevanje pogoja PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani) in spremenjena pravila za karanteno učencev in dijakov, tako da bo pouk še naprej načeloma večinoma potekal »v živo«. Vlada je naposled dosegla neke vrste kompromis, potem ko so nekatere stranke (in predsedniki dežel) zahtevale še ostrejše ukrepe, druge pa so pritiskale za rahle omejitve.

OBVEZNO CEPLJENJE

Najodmevnejši ukrep je nedvomno obvezno cepljenje za vse, ki so dopolnili 50. leto starosti. Ukrep bo stopil v veljavo 15. februarja, veljal pa bo (najmanj) do 15. junija. Vlada je med drugim posebej poudarila, da ukrep velja tudi »za evropske in tuje državljane,« ki prebivajo v Italiji. Možne so sicer izjeme, ki jih je treba opravičiti z zdravniškim potrdilom. V službo bodo smeli seveda tisti, ki so covid-19 preboleli v zadnjih 120 dneh.

V TRGOVINO LE S POGOJEM PCT

Vlada Maria Draghija pa je tudi razširila uporabo covidnega potrdila. Po novem bo, nekako po slovenskem zgledu, treba izpolnjevati pogoj PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani) tudi za vstop v najrazličnejše trgovine, banke, obiskovanje frizerja in za dostop v urade javne uprave. Pogoja PCT pa ne bo treba izpolnjevati za vstop v trgovine, ki prodajajo živila oz. v kraje, ki prodajajo nujne potrebščine, kot npr. lekarne.