Obveznost potrdila spodbudila k cepljenju

Tako v Furlaniji - Julijski krajini kot v drugih deželah po Italiji so včeraj sistemi za naročanje na cepljenje proti covidu-19 beležili skokovit porast zanimanja: pri nas so včeraj do poznega popoldneva oddali več kot 7000 terminov, povprečje pa je že nekaj tednov iz dneva v dan naraščalo, je sporočila deželna vlada. K večjemu zanimanju za cepljenje je skoraj gotovo vplivala napovedana širša uporaba covidnega potrdila, ki bo v veljavo stopila 6. avgusta.

Guverner FJK Massimiliano Fedriga je včeraj opozoril, da je v deželi število okužb v zadnjem tednu naraslo za 74 % (delta različica je postala prevladujoča), zaradi česar je vse, ki se lahko cepijo, pozval, naj to čim prej storijo. Porast okužb se sicer ne pozna pri obremenjenosti bolnišnic, saj je število hospitaliziranih stacionarno. Na to dejstvo vpliva pomenljiv delež precepljenih ljudi, pri katerih je tudi ob morebitni okužbi potek bolezni blag, zaradi česar ne potrebujejo zdravstvene pomoči.

Porast zanimanja za cepljenje proti covidu-19 so opazili tudi drugje v Italiji, denimo v Piemontu, kjer se je naročanje na cepljenje podvojilo, ter v Venetu, Lombardiji in Kampaniji.

Po verbalni zaušnici, ki mu jo je primazal predsednik vlade Mario Draghi, je včeraj ramo nastavil tudi vodja Lige Matteo Salvini. Ta je v zadnjih tednih dokaj očitno koketiral s proticepilci, ko je izjavil, da se ljudem do 40. leta ni treba cepiti, glasno pa je nasprotoval tudi širši uporabi digitalnega covidnega potrdila.

Naposled je po sili razmer očitno moral pristati na linijo, pri kateri vztraja v bistvu celotna vladna garnitura, ki v cepljenju vidi edino rešilno bilko pred vnovičnimi ustavitvami javnega življenja.

Z bližanjem datuma, ko bo digitalno covidno potrdilo postalo neizogiben pripomoček za udeležbo v javnem življenju, pa se veča nejevolja med onimi, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev potrdila, a še niso prejeli 12-mestne črkovne kode AUTHCODE za aktivacijo.

S klicno številko za pomoč 1500 je v bistvu nemogoče vzpostaviti stik, prav tako je neuporaben elektronski naslov, naveden na namenski spletni strani, na kateri si je mogoče priskrbeti digitalno covidno potrdilo.

V kratkem naj bi zato na omenjeni strani usposobili razdelek za pridobivanje kode za aktivacijo. A morali bodo pohiteti, saj je 6. avgust za vogalom.

Do takrat so v pomoč tudi lekarne, kjer vam, če izpolnjujete pogoje, lahko natisnejo digitalno covidno potrdilo. S seboj imejte zdravstveno izkaznico.

Širjenje uporabe digitalnega covidnega potrdila pa je razsrdila marsikoga, ki se ne strinja s tovrstnim ukrepom in se tudi ne namerava cepiti. Po celi Italiji so danes v popoldanskih urah napovedani protesti »proti suženjskemu potnemu listu, obveznemu cepljenju, covidni prevari in zdravstveni diktaturi«, že včeraj pa so demonstrirali na tržaškem Borznem trgu.