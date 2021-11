Oče na šoli grozil s prižgano motorno žago

Tudi na osnovnih šolah na Goriškem se je v sredo po odloku vlade začelo obvezno samotestiranje za učence, ki poteka v prostorih šol. Večjih težav ni bilo, pojasnjujejo ravnatelji, z izjemo Osnovne šole Solkan, kjer so včeraj bili priča besu jeznega očeta. Ta je svoje nestrinjanje s tem, da se njegov otrok v šoli samotestira, prišel podkrepit s prižgano motorno žago. V ozadju je sicer družinski spor.

»Lahko bi rekel, da gre za nesporazum,« je o dogodku povedal ravnatelj omenjene šole, Marijan Kogoj. »Oče in mati tega otroka se nista dogovorila, kako bo s samotestiranjem. Od mame smo dobili soglasje in otrok je bil včeraj samotestiran. Oče se je nato razjezil in je prišel danes to na zelo konkreten način povedati. Ob 7.30 je prišel pred šolo in prižgal motorko. Prišel sem ven, nato se je umiril in sva se pogovorila. Potem se je umaknil,« pojasnjuje ravnatelj, ki je o dogodku obvestil tudi policijo. »Česa takega še nisem doživel,« pravi Kogoj, ki je eden od ravnateljev z najdaljši stažem na Goriškem. »Razumem pa tudi te ljudi, ki izgubljajo potrpljenje. Ta stvar ne vodi nikamor,« je še povedal ravnatelj. Na Osnovni šoli Solkan so se za pouk na daljavo zaenkrat odločili starši petih otrok. To možnost namreč imajo starši, ki se ne strinjajo s tem, da se njihovi otroci samotestirajo v šoli. Da bi obenem omogočali pouk na daljavo in v živo pa sicer nimajo tehničnih možnosti, še dodaja Kogoj. Težava je tudi v odsotnosti kadra. »Dnevno nam manjka tudi po deset zaposlenih,« dodaja. Pouk na daljavo tako poteka s pomočjo e-učilnic, kamor učitelji nalagajo učno gradivo.