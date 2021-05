Od 17. maja prijave za cepljenje tudi za ljudi nad 40. letom

S ponedeljkom, 17. maja, se bodo lahko za cepljenje proti covidu-19 prijavili tudi ljudje nad 40. letom starosti, je sporočil izredni komisar za covid-19 Francesco Figliuolo. Informacijo, da bi se to lahko zgodilo v kratkem, je že nekaj ur pred uradnim sporočilom razkril predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga in ob tem dejal: »Ko nam bodo sporočili, da lahko začnemo z zbiranjem prijav, bomo takoj začeli.« Tudi v FJK se bodo torej po napovedih guvernerja vsi, ki so rojeni od leta 1981 navzgor, lahko postavili v vrsto za termin za cepljenje.

»Za cepivo AstraZenece ni navdušenja,« je dodal Fedriga, »vseeno pa bomo uporabili vse odmerke, s katerimi razpolagamo. Pravzaprav smo vnaprej zaprosili AstroZeneco še za dodatne odmerke, sicer nam cepivo ne bi zadostovalo do prihodnjega tedna,« je zaključil Fedriga.