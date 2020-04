Od 4. maja druga faza, obiskali bomo lahko ožje sorodnike, dežele ostajajo »zaprte«

Kot je bilo mogoče pričakovati, se bo druga faza oziroma obdobje, ko bomo sobivali z virusom, kot ga rad imenuje premier Giuseppe Conte, začela 4. maja. Conte je novo vladno uredbo oziroma načrt, ki ga je vlada pripravljala v sodelovanju z znanstveniki in s strokovno komisijo pod vodstvom Vittoria Colaa, predstavil v daljšem nagovoru v televizijskem in spletnem neposrednem prenosu v nedeljo zvečer.

PREMIKANJE LE ZNOTRAJ LASTNE DEŽELE

Vladna uredba bo trajala od 4. do 18. maja. Premikanje iz ene dežele v drugo bo še naprej prepovedano oziroma bo dovoljeno le v primeru zdravstvenih, nujnih ali službenih razlogov. Znotraj dežele pa bodo dovoljeni obiski le ožjih družinskih članov, ob upoštevanju varnostne razdalje in z uporabo zaščitnih mask, vlada pa bo zanje določila najvišjo možno ceno (kirurške naj bi stale okrog 0,50 evra). Zaščitna maska bo sicer zaprta le v zaprtih prostorih, ne pa tudi v odprtih, za kar pa se je npr. odločil predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga. »Nikakor ne dovoljujemo družinskih žurk, tako v javnih kot zaprtih prostorih,« je zagrozil Conte in omenil, da bodo dovolili ljudem, »ki so ujeti v drugih pokrajinah oziroma deželah,« da se vrnejo domov. Strožji ukrep pa velja za tiste, ki bodo kazali znake okužbe oziroma imeli povišano telesno temperaturo (nad 37,5 stopinj Celzija), saj bodo morali o tem obvestiti zdravnika in ostati doma.

PARKE BODO SPET ODPRLI

Odprli bodo spet parke, čeprav bodo posamezni župani lahko odredili njihovo zaprtje, če ne bo mogoče zagotoviti spoštovanja varnostnih predpisov. Dovolili bodo tudi pogrebe, ki se jih bodo lahko udeležili le ožji družinski člani, medtem ko bo treba na ostale verske obrede še počakati. Nekoliko nejasno je Conte povedal, da sta dovoljeni tako športna kot motorična dejavnost, pod pogojem, da jo ljudje izvajajo posamezno. V primeru »športne dejavnosti« bo varnostna razdalja znašala dva metra, v primeru »motorične dejavnosti« pa bo dovolj en meter. Dovolili bodo tudi treninge poklicnih športnikov. Vsa podjetja bodo morala spoštovati stroge varnostne predpise.

TRGOVINE 18. MAJA, BARI IN RESTAVRACIJE 1. JUNIJA

Od 4. maja bodo odprle industrijske in gradbene dejavnosti ter trgovine na debelo, ki so povezane z omenjenimi panogami. Že 27. aprila pa bodo odprla nekatera »strateška podjetja«. Vlada načrtuje, da bi nato 18. maja odprli trgovine na drobno, muzeje, razstave, knjižnice, tedaj naj bi tudi dovolili treninge v ekipnih športih. Bari in restavracije, ki bodo do tedaj poleg dostave na dom lahko nudili tudi storitev prevzema hrane, naj bi odprli šele po 1. juniju. Ravno tako bodo morali do junija počakati frizerji in estetski saloni. Conte je tudi napovedal, da bodo šole predvidoma zaprte do konca šolskega leta. Povedal je tudi, da želijo zagotoviti, da bo lahko ustni – in edini – del mature potekal v živo za vsakega dijaka.

Dežele bodo morale vsakodnevno posredovati vladi podatke o okuženih in o upoštevanju varnostnih predpisov, na državni ravni pa bodo vseskozi nadzorovali morebitno rast krivulje okužbe. Če bo do tega prišlo, številke pa bodo spet zaskrbljujoče, je vlada pripravljena na novo zaostritev ukrepov.

KLJUČNO SOCIALNO DISTANCIRANJE

Med govorom je Conte izpostavil tudi pomen sklada za okrevanje, t. i. recovery fund, za katerega so se v četrtek dogovorili voditelji članic Evropske unije, napovedal pa je tudi nov sveženj gospodarskih ukrepov na državni ravni. Navedel je denarno pomoč podjetjem in samozaposlenim, ki bodo predvidoma lahko »avtomatično« računali na dodatno pomoč v višini 600 evrov. Med drugim je premier pohvalil državljane za vse to, kar so pretrpeli v tem zahtevnem obdobju, »med katerim je celo kazalo, da je epidemija izven nadzora.« Conte je vse pozval, naj spoštujejo predvsem socialno distanciranje, saj bo »drugače število okuženih spet naraslo, prav tako bo naraslo tudi število žrtev,« je povedal Conte.

Povedal je tudi, da se bomo morali še naprej premikati s samoizjavo.