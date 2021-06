Od Červinjana do San Stina zaslišali močan pok

Močan pok je danes ob 9.40 vznemiril prebivalce vse od Červinjana do San Stina. Zaslišali so ga med drugim tudi v Buttriu, Bagnarii Arsi, Lignanu in Bibioneju, torej v glavnem na meji med deželo FJK in Venetom. Vest se je med drugim razširila po družbenih omrežjih. Gasilci so prejeli številne telefonske klice zaskrbljenih občanov. Povedali pa so jim, da niso seznanjeni o morebitnih eksplozijah ali drugih nesrečah.

Po vsej verjetnosti je šlo za prelet vojaškega letala, ki je prebilo zvočni zid. Ob tem je nastal zelo močan hrup, kar bi tudi potrjevalo dejstvo, da so ga naenkrat slišali v več krajih.