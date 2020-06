Od današnjega dne dovoljeno prehajanje deželnih meja

Od današnjega dne je v Italiji dovoljeno prehajanje deželnih meja. Možnost gibanja velja za čisto vse dežele. Še pred nekaj dnevi so se namreč pojavljale hipoteze o tem, da bi v nekaterih deželah, kjer se okužbe s koronavirusom niso umirile kot drugod, podaljšali »lockdown«, a to se naposled ni uresničilo. Obdobje stroge omejitve gibanja je trajajo skoraj tri mesece, saj je bilo za celo Italijo uvedeno 11. marca. Italija danes stopa v t. i. tretjo fazo.

Strokovnjaki sicer že opozarjajo, da vse to ne pomeni, da je bitke z virusom konec in da sta previdnost in ohranjanje obnašanja, s katerim se lahko zaščitimo pred okužbo, še kako na mestu. V torek je v Italiji prišlo do porasta novih okužb: našteli so jih 318, dan pred tem pa jih je bilo 178.