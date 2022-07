Od danes nižje cene pogonskih goriv

Cene 95-oktanskega bencina in dizla zunaj avtocest so se danes znižale: za liter bencina je treba odšteti 1,62 evra, kar je 10,3 centa manj, za liter dizelskega goriva pa 1,7 evra, kar je 10,8 centa manj. Te cene bodo veljale do 1. avgusta. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto, a so se tudi tam cene znižale v približno enaki meri. Skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov so izven območja avtocest in hitrih cest omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra za liter dizla ter na 0,0607 evra za liter 98-oktanskega bencina.