Od danes Poletni miks

Tradicionalno najbolj počitniški mesec avgust bo na Primorskem dnevniku tudi letos začinjen s Poletnim miksom. Vsak teden boste lahko od torka do sobote na straneh Primorskega dnevnika ob branju reportaž in izletniških nasvetov spoznavali bližnje in oddaljene kraje. Kdor jih še nima, bo lahko pridobil osnovne značilnosti okušanja vin (Vinoznanstvo za telebane), prav vsi pa boste dobili navdih za poletno glasbeno kuliso in branje zanimivih knjig.

Posebne vsebine bomo namenili najmlajšim in ljubiteljem križank. S serijo intervjujev Beneške zgodbe bomo predstavili nekaj zanimivih mladih Benečanov, v rubriki Novi zamejci zgodbe tistih, ki so se iz osrednje Slovenije preselili v Trst oziroma Furlanijo - Julijsko krajino. V Poletnem miksu pa se bo našlo še marsikaj.