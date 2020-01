Od danes spletni vpis v prvi letnik osnovnih, nižjih in višjih srednjih šol

Danes ob 8. uri se bo začelo spletno vpisovanje v prvi letnik osnovnih, nižjih in višjih srednjih šol ter centrov za poklicno izobraževanje za prihodnje šolsko leto 2020/2021, ki bo trajalo do 31. januarja ob 20. uri. Pristojno ministrstvo je že posredovalo vsem šolam ustrezno okrožnico, ki je objavljena tudi na spletni strani ministrstva za šolstvo, univerzo in raziskovanje. Za olajšavo izbire je na voljo staršem tudi aplikacija »Scuola in Chiaro«, prek katere je mogoče dobiti mnoge informacije in značilnosti posameznih šol. Vpisovanje prek spleta je obvezno tudi za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji, iz takega postopka pa so tudi tokrat izvzeti otroški vrtci.

Starši šoloobveznih otrok se lahko registrirajo na spletnem portalu ministrstva za šolstvo »Iscrizioni on line«. S prijavo dobijo tudi uporabniško ime in geslo (če imajo t.i. digitalno identiteto SPID ali pa t.i. poverilnico polis za učno osebje, lahko pri vpisovanju uporabijo slednji). Pri registraciji je treba vtipkati davčno kodo, osebne podatke in – dvakrat – naslov elektronske pošte. Ko je spletni obrazec izpolnjen, je treba to še potrditi, uporabnik pa bo po elektronski pošti prejel sporočilo z naslovom spletne povezave, prek katere bo moral ponovno potrditi prijavo. Prejel bo nato še drugo elektronsko sporočilo z uporabniškim imenom in geslom za dostop do portala o vpisovanjih. Tam bo moral uporabnik vtipkati kodo izbrane šole oz. centra za poklicno izobraževanje, podatke učenca in druge potrebne informacije. Odgovor, ali je bila prošnja za vpis sprejeta, preusmerjena na drugo šolo ali pa vrnjena družini z zahtevo po dodatnih informacijah, bo prejel po elektronski pošti. Glede izbire šole oz. učne smeri se družine lahko poslužijo informacij, ki so na voljo na portalu Scuola in Chiaro. Spletna registracija in vpis sta možna tudi v slovenščini.

Poudariti velja, da glede vrtca spletni vpis ne pride v poštev, pa tudi vpis v vrtec ni obvezen. Otroke je treba vpisati neposredno v vrtcih, prednost pri vpisovanju pa bodo imeli otroci, ki bodo dopolnili tretje leto starosti pred 31. decembrom leta 2020.

Spletni vpis v prvi razred osnovne šole pa je obvezen za vse otroke, ki bodo do 31. decembra letos dopolnili šesto leto starosti, starši pa lahko vpišejo tudi otroke, ki bodo šest let dopolnili do 30. aprila leta 2021. Pri vpisu družine lahko izbirajo med različnimi opcijami tedenskega urnika (24, 27, 30 ali 40 ur). Spletni vpis je obvezen tudi za prvi razred nižje srednje šole, čeprav gre za isti večstopenjski zavod. Pri vpisu lahko družine izbirajo med različnimi opcijami tedenskega urnika (30, 36 ali 40 ur). Spletni vpis je obvezen tudi za prvi razred višje srednje šole, pri katerih morajo družine izbrati eno od učnih smeri licejev ter tehničnih in poklicnih zavodov.