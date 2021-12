Od junija Benetke le proti plačilu

Od junija 2022 bodo morali turisti za ogled Benetk, kot kaže in če ne bo novih preobratov, plačati vstopnino, ki naj bi znašala 20 evrov, je včeraj sklenil občinski svet. Postavili naj bi vrtljiva vrata ob vhodih v mesto, turisti pa bodo prejeli QR kodo, ki jo bodo hranili v mobilnikih, je povedal župan Luigi Brugnaro. Za obisk mesta bo možna oz. potrebna prijava, omejeno bo število obiskov.

Gre za ukrep, s katerim nameravajo zaščititi Benetke pred prevelikim številom obiskovalcev, kar ogroža varnost in same temelje mesta, pa tudi zato, »da bi lahko domačini in mesto bolje živeli,« je povedal odbornik Michele Zuin.