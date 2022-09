Od nedelje več deževnih dni

Stanovitno vreme ob minulem vdoru suhega severnega zraka se bo nadaljevalo do vključno sobote. Od danes do sobote bo prevladovala jasnina z le občasno zmerno oblačnostjo. Noči bodo še mrzle. Najnižje nočne temperature bomo verjetno zabeležili jutri (četrtek).

V soboto bodo tokovi postopno obrnili od jugozahoda, od koder bo začel pritekati bolj vlažen in postopno nekoliko toplejši zrak. V nedeljo se bo začelo udejanjati večdnevno poslabšanje s pogostim oblačnim in deževnim vremenom. Naši kraji bodo sprva pod vplivom ciklonskega območja, ki se bo v prihodnjih dneh poglobilo nad zahodnim Sredozemljem, v nadaljevanju pa pod vplivom globokega severnega ciklonskega območja in nove hladne višinske doline. Dežja od nedelje ne bo manjkalo. Več dni, po vsej verjetnosti vsaj do prihodnjega četrtka ali petka, bo prevladovalo nestanovitno in deževno vreme z le občasnimi vmesnimi premori. Padavine bodo, kot kaže, vztrajne, mestoma lahko tudi močne. Sprva bodo vmes možne tudi posamezne plohe in nevihte. Količine dežja bodo do konca prihodnjega tedna povečini spet precejšnje, četudi verjetno ne več rekordne kot v minulih dveh poslabšanjih.