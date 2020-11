Od oranžne do sive: po porazu odšel tudi Trumpov frizer?

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je v petek prvič po volilnem porazu stopil pred kamere, je pozornost vzbudil ne le s svojimi besedami, ampak tudi videzom. Trumpovi lasje, njegov zaščitni znak, so namreč izgubili nekaj svoje značilne svetlo oranžne barve in so postali bolj sivi, ugotavljajo uporabniki spletnih omrežij.

Predsednik ZDA, 74-letni Trump, ki ne priznava volilnega poraza in vztraja, da je žrtev volilnih prevar, je po volitvah 3. novembra le redko stopil pred oči javnosti. A tistih nekaj izjem, ki jih je bilo, nakazuje, da se barva njegovih las spreminja, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa množično ugotavljajo uporabniki spletnih družbenih omrežij. Mnogi se ob tem norčujejo in Trumpu sporočajo, da so očitno njegovi lasje - ali pa morda njegov frizer - priznali poraz prej kot on sam in odšli naprej.

Trumpovi lasje so sicer že leta deležni velike pozornosti, ne toliko zaradi barve kot zaradi zelo specifične oblike oziroma sloga pričeske.

V razkritju New York Timesa o tem, da je Trump leta 2016 v ZDA davkariji plačal le 750 dolarjev, je prišel na dan tudi podatek o tem, da si je v času nastopanja v oddaji Vajenec med drugim od davkov odštel 70.000 dolarjev stroškov za frizerja.