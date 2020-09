Od petka novo poslabšanje vremena z izrazito odjugo

Po minulem poslabšanju se je vrzel v zračnem tlaku prehodno zacelila. Danes, jutri in še deloma v četrtek bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme, beležili bomo tudi spet nekoliko višje temperature.

Nova višinska dolina z globokim prizemnim ciklonskim območjem bo od severozahoda začela vplivati na vreme pri nas v četrtek popoldne ali zvečer, nato se bo v petek in soboto, ko bo dosegla naše kraje, njen vpliv povečal. Vreme se bo za nekaj dni spet poslabšalo. Spet se bodo pojavljale pogoste in povečini kar močne padavine, prišlo pa bo tudi do izrazite odjuge. Z okrepljenimi južnimi vetrovi, ki bodo pihali več dni, bo pritekal vlažen in spet toplejši zrak.

V četrtek popoldne ali zvečer bodo že možne prve padavine.

V petek in soboto bo povečini oblačno in deževno, pihal bo okrepljen jugovzhodni veter. Ob morju bo nekaj več spremenljivosti in bodo možna obdobja s suhim vremenom.

V nedeljo bo, kot kaže, spremenljivo z morebitnimi občasnimi padavinami. Zapihal bo jugozahodni veter.

Tudi v ponedeljek še ne kaže na večje spremembe vremena.