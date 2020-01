Od pijanosti zaspal na konju, oglobljen zaradi čelade

Pri Semiču v Beli krajini so pred nekaj dnevi opazili mladeniča, ki je med ježo po državni cesti zaspal na konju, ker je pregloboko segel v kozarec. Zdelo se je, da bo vsak trenutek padel na tla.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar miligram alkohola na liter izdihanega zraka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Za konja so poskrbeli mladeničevi znanci, policisti pa so 23-letnemu konjeniku naložili globo, ker med ježo ni uporabljal zaščitne čelade in ker je jezdil po državni cesti. Skupaj bo moral plačati 160 evrov.