Od ponedeljka bolj otožna jesen

Povečini sončno in prijetno jesensko vreme se bo nadaljevalo tudi jutri (nedelja), ko bo prav tako kot zadnje dni prevladovala jasnina in bodo najvišje dnevne temperature malo pod 20 stopinjami Celzija. Noč pa bo v nižinah ob temperaturnem obratu, ki ga povzroča velika vremenska stanovitnost, razmeroma hladna.

Od ponedeljka se bo vremenska slika začela spreminjati. Od jugozahoda bo s šibkimi vetrovi pritekal bolj vlažen zrak, zato bo ozračje postopno vse bolj zamegljeno, ponekod lahko tudi megleno. Sončni žarki se bodo v ponedeljek in torek povečini odbijali od prizemne vlage, zato bo ozračje že bolj sivo. Mestoma bo lahko nastala nizka oblačnost, ni ravno izključeno občasno krajevno rosenje.

Temperaturne razlike med dnevom in nočjo se bodo zmanjšale, noči bodo nekoliko toplejše, dnevi pa hladnejši.

V sredo bo naše kraje dosegla in prešla hladna vremenska fronta. Za zdaj kaže, da se bodo padavine pojavljale predvsem v severnih goratih predelih. Drugje pa bomo bližino fronte opazili predvsem zaradi povečane oblačnosti in zaradi obrata vetra od severovzhoda. Zapihala bo namreč šibka do zmerna burja.

V drugi polovici tedna bo spet povečini sončno s pogosto šibko do zmerno burjo.