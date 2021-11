Od ponedeljka FJK edina dežela na rumenem seznamu

Od ponedeljka bo italijanska vlada uvrstila deželo Furlanijo - Julijsko krajino na rumeni seznam, navaja agencija Ansa. FJK bo edina dežela v rumenem.

Med ukrepi, ki so predvideni za dežele na rumenem seznamu, so med drugim uporaba zaščitnih mask tudi na prostem, omejeno število ljudi ob mizah v restavracijah in drugih gostinskih lokalih ter največ polovična zasedenost gledališč in kinodvoran, kar pa bi lahko spremenila uvedba pogoja PC (prebolevniki, cepljeni). Kaže namreč, kot smo poročali včeraj, da bi v FJK želeli nove državne zaostritvene ukrepe, ki jih je v sredo sprejela italijanska vlada, uvesti že teden pred ostalimi deželami, se pravi prav tako od ponedeljka, 29. novembra in da bi torej bili ukrepi strožji predvsem za tiste, ki pogoja PC ne izpolnjujejo.

Uvrstitev Furlanije - Julijske krajine na rumeni seznam mora potrditi še zdravstveni minister Roberto Speranza, čigar odločitev sicer sloni na oceni italijanskega inštituta za javno zdravje (ISS).

Slovensko stalno gledališče medtem sporoča, da bo od ponedeljka za vstop v Kulturni dom obvezno izpolnjevanje pogoja PC (prebolevniki, cepljeni).