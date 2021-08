Od ponedeljka le še izjemoma 30°C

Do konca tega tedna bo prevladovalo sončno in iz dneva v dan toplejše vreme. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti v soboto in nedeljo ponekod dosegale in presegale 30 stopinj Celzija. Najtopleje bo na Goriškem, kjer se bo živo srebro čez dan lahko dotaknilo 33 ali morda 34 stopinj Celzija, manj vroče pa bo ob morju, ki se je z burjo občutno ohladilo. Najvišje dnevne temperature na Tržaškem bodo do okrog 30 stopinj Celzija ali le malenkost višje. Vročina bo povsod manj obremenjujoča, ker bodo noči povečini še razmeroma sveže in prijetne, četudi ob koncu tedna že nekoliko toplejše.

Od ponedeljka bo naše kraje znova dosegel bolj svež severni zrak in se bo vreme prehodno poslabšalo. Ob novem severnem vdoru bo nastala vrzel v zračnem tlaku, ki se, kot kaže, ne bo ravno kmalu in popolno zacelila. V prihodnjem tednu bo po zdajšnjih obetih precej spremenljivosti, od časa do časa bodo možne krajevne padavine. Vmes bodo tudi daljša sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature, razen kakšne občasne izjeme zlasti na Goriškem, povečini ne bodo več dosegale 30 stopinj Celzija. V glavnem se bodo zadrževale med 25 in 29 stopinjami Celzija. Noči bodo postopno bolj sveže.