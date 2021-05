Od ponedeljka nič več policijske ure in omejitev za praznovanja

Kot smo že poročali, bo od ponedeljka, 31. maja, FJK prešla na beli seznam oz. bo v beli barvi in bodo tako odpadli številni ukrepi proti covidu-19. Od ponedeljka ne bo več policijske ure, gibanje bo torej neomejeno tudi v nočnih urah. Odlok o rahljanju ukrepov bo podpisal predsednik FJK Massimiliano Fedriga po podpisu vsedržavnega odloka s strani ministra za zdravstvo Roberta Speranze. Svoja vrata bodo lahko spet odprli bazeni, tematski in zabaviščni parki, igralnice in diskoteke, kjer pa še ne bo dovoljen ples. Odprli bodo tudi centri za dobro počutje, uporabniki fitnesov bodo lahko spet uporabljali tuše. V lokalih in restavracijah bodo lahko stregli tudi v zaprtih prostorih. Dovoljena bodo praznovanja, med njimi poroke in verski obredi bodisi na prostem kot v zaprtih prostorih. Spet bo možno prirejanje sejmov in drugih dogodkov, med njimi so vključene tudi šagre. Pravila glede uporabe zaščitnih mask pa za zdaj ostajajo nespremenjena kot tudi pravila o medosebni varnostni razdalji.