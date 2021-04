Od ponedeljka spet na rumenem seznamu

FJK bo od ponedeljka, 26. aprila, spet na rumenem vladnem seznamu. Minister za zdravstvo Roberto Speranza bo v prihodnjih urah podpisal novo uredbo. Šlo bo ob izboljšanju epidemiološke slike za novo rahljanje ukrepov proti novemu koronavirusu. Po novem bodo od ponedeljka restavracije in bari lahko svojim gostom stregli jedačo in pijačo na prostem bodisi čez dan kot zvečer, ob spoštovanju policijske ure, ki bo še vedno v veljavi med 22. uro in 6. uro zjutraj. Možen bo prehod občinskih meja ter prehod v druge rumene dežele. Ponovno odpirajo gledališča in kinodvorane. Obiskovalci bodo morali biti oddaljeni vsaj en meter in bodo morali rezervirati sedež. Dvorane bodo lahko zasedene največ 50-odstotno. Odpirajo tudi muzeji.

Na obisk k prijateljem ali sorodnikom bodo od ponedeljka lahko šle največ štiri osebe. Spet bodo dovoljeni individualni športi na prostem.

Vsi nižješolci bodo lahko sledili pouku v razredih, v klopi se vrača tudi od 70 do 100 odstotkov višješolcev.

V rumenem bodo razen Bazilikate, Kalabrije, Apulje, Sicilije in Doline Aoste, ki ostajajo v oranžnem in Sardinije, ki ostaja v rdečem, vse ostale dežele.