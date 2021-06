Od ponedeljka v belem tudi Abruci, Umbrija, Ligurija in Veneto

Od ponedeljka bodo prešle na beli seznam oz. bodo v belem tudi Abruci, Ligurija, Umbrija in Veneto. Odredbo bo danes podpisal minister za zdravje Roberto Speranza. Te dežele se bodo pridružile Moliseju, Sardiniji in Furlaniji - Julijski krajini, ki na belem seznamu že od 1. junija. Odločitev je vlada sprejela v dopoldanskih urah po običajnem petkovem posvetovanju z znanstveno skupino.

Epidemiološka slika je obetavna, so sporočili. Državni reprodukcijski indeks (Rt) je v obdobju od 11. do 24. maja padel na 0,68, medtem ko je bil teden prej 0,72. Zmanjšala se je tudi incidenca okuženih vsakih 100.000 prebivalcev, ki je padla na 32 in je v vseh deželah pod 50, pragom za prehod na beli seznam.