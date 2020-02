Od ponedeljka v FJK konec izrednih razmer

Od ponedeljka bodo v Furlaniji Julijski krajini prenehali veljati izredni ukrepi zaradi koronavirusa covid-19. Življenje se bo tako znova normaliziralo. Vest sta sporočila predsednik dežele FJK Massimiliano Fedriga in podpredsednik Riccardo Riccardi. Italijanska vlada je odločila, da FJK ne bo na seznamu dežel, kjer bodo še veljali najstrožji ukrepi, sta povedala.

Od ponedeljka bo torej spet stekel pouk v šolah vseh stopenj in predavanja na univerzah, pa tudi kulturne in športne dejavnosti. Edina omejitev zadeva šolske izlete, ki bodo prepovedani do 15. marca.