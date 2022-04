Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 1446 PCR-testov in odkrili 57 novih primerov okužbe (delež 3,94-odstoten). Opravili so še 1585 hitrih antigenskih testov in pri tem potrdili 180 okužb (delež 11,36-odstoten).

Na intenzivni negi se zdravijo še trije pacienti, okuženi s koronavirusom, na navadnih oddelkih pa je še 168 bolnikov. Umrli so še štirje bolniki, okuženi s koronavirusom.