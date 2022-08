Od srede cenejša bencin in dizel

Opolnoči se bodo znova znižale cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,490 evra, kar je 4,4 centa manj kot doslej. Liter dizla pa bo stal 1,641 evra, s čimer se bo pocenil za 3,5 centa, so objavili na spletni strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Cene bodo veljale do 29. avgusta. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto.

Gre za četrto pocenitev cen bencina in dizla zapored. Vlada je sicer z 2. avgustom v ceno spet vključila dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, v sredo pa bo v ceno vključen še prispevek za energetsko učinkovitost za pogonska goriva, s katerim se sofinancira ukrepe Eko sklada na področju podpore investicijam v energetsko učinkovitost.

Še naprej se medtem ne obračunava prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.