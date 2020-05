Od srede prosto gibanje med deželami

Od srede, 3. junija, bo gibanje med deželami spet prosto in torej ne bo več omejitev pri prehodih iz ene dežele v drugo, je sklenila vlada na današnji seji in tako potrdila sinočnje namere. Prav tako bodo italijanske meje odprte za državljane iz držav schengenskega območja in iz Velike Britanije in zanje torej ne bo več potrebna 14-dnevna karantena ob vstopu v državo. Za državljane drugih držav pa je odprtje meja napovedano 15. junija.

O sprostitvi slovenske meje za italijanske državljane za zdaj še ni novosti. Premier Janez Janša je sicer omenil možnost odprtja meje samo za FJK, toda je zato potreben dogovor med državnima vladama, je povedal. »Veliko vprašanje je, če bo do tega prišlo pred 15. junijem, ko se pa načrtuje večje sproščanje vseh meja znotraj schengenskega območja,« je ocenil Janša.

Za torek je medtem napovedano srečanje med vrhovi Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zavoda Istituto Superiore di Sanità.