Od srede večdnevno poslabšanje v jesenskem slogu

Stanovitna vremenska slika s sončnim vremenom se bo v glavnem nadaljevala do sredine prihodnjega tedna. V sredo bodo tokovi obrnili od jugozahoda in bo proti nam začel pritekati bolj vlažen sredozemski zrak. Sledilo bo nekajdnevno obdobje s padavinami, ki se bo, kot kaže, zaključilo z občutnejšo ohladitvijo in s snegom v gorah. Od srede bo več dni vreme povsem jesensko.

Do vključno torka nam bo anticiklon zagotavljal stanovitnost in povečini sončno vreme. Prijetno sončno bo tudi danes in jutri. Danes bo ponekod lahko še nekaj zmerne oblačnosti. Nočne temperature bodo še razmeroma nizke, čez dan pa bo kar prijetno toplo.

V ponedeljek in torek, ko se bo občutneje segrelo v višinah, se bo stanovitnost še povečala in bodo nastajali prvi temperaturni obrati, mestoma bo zato lahko že nekaj več vlage. Še bo sicer prevladovalo sončno vreme, ni pa izključeno, da bo ozračje zlasti v najhladnejših urah ponekod že nekoliko zamegljeno.

V sredo, ko bodo tokovi obrnili od jugozahoda, se bo oblačnost postopno in mestoma že nekoliko povečala, najprej v severnih goratih predelih.

Od četrtka do sobote kaže povečini na oblačno vreme s padavinami. Deževje bo lahko vztrajno in mestoma kar močno. Od petka bo postopno hladneje, od koncu prihodnjega tedna pa se bo ozračje predvidoma občutneje ohladilo. V drugem delu poslabšanja bo v gorah povečini snežilo.