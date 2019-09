Od terorističnih napadov mineva 18 let

Dvojčka WTC je zajel silovit požar. V nebotičnikih je bilo okrog 15 tisoč ljudi: rešila se je večina tistih, ki so bili v nižjih nadstropjih in so pravočasno pobegnili na cesto, za ostale pa ni bilo pomoči. Eni so umrli v plamenih raztreščenih letal, obsojeni pa so bili tudi tisti, ki so bili v višjih nadstropjih.

Kakih 200 ljudi je iz obupa skočilo v praznino, ostale je pokončal požar in predvsem sesutje nebotičnikov: ob 9.59 se je namreč sesula južna stolpnica, ob 10.28 pa še severna. Umrlo je 265 potnikov in članov posadk ugrabljenih letal, v WTC je bilo 2.752 žrtev, vključno s 343 gasilci in 60 policisti, v Pentagonu pa je umrlo 125 vojakov in uslužbencev. Preživel ni noben od 19 ugrabiteljev letal. Naslednje jutro se je porušila še ena od manjših stolpnic WTC, uničenih in poškodovanih je bilo še 24 drugih poslopij. Spomin na tisti dan je še živ v vseh, ki smo sledili dogajanju pred osemnajstimi leti.

Po ZDA bodo danes potekale številne prireditve v spomin na teroristične napade 11. septembra 2001. Osrednje bodo kot vedno v New Yorku, Pentagonu in na polju v Pensilvaniji pri Shanksvillu, kjer so pred 18 leti strmoglavila potniška letala, ki so jih teroristi mreže Al Kaida uporabili v napadih.

Ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik Mike Pence se bosta udeležila spominske slovesnosti v Pentagonu, enem od prizorišč napadov, v katerih je skupaj umrlo skoraj 3000 ljudi.

Spominska slovesnost ob obletnici napadov bo popoldne tudi na sedežu zveze Nato v Bruslju, udeležila pa se je bosta generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in ameriška veleposlanica pri zavezništvu Kay Bailey Hutchison.