Od uvedbe obveznega brisa povečan promet proti Italiji

Hrvaška, ki navadno v dneh okoli velikega šmarna, ob višku poletne sezone, nudi prijetno zatočišče množicam turistov, se je zaradi pomenljivega porasta števila novih okužb v pičlih 48 urah znašla v »nemilosti« več držav, v prvi vrsti Italije z uvedbo obveznega testiranja. Slovenija je včeraj – sicer še neuradno – napovedala poostritev režima vstopa v državo, ni sicer še znano, v kateri obliki, Avstrija pa je pozvala svoje državljane, naj se nujno vrnejo s Hrvaške.

Že dan po četrtkovi uvedbi obveznega testiranja ob vrnitvi v Italijo s Hrvaške, Malte, iz Grčije ali Španije so na italijansko-slovenskih mejnih prehodih policisti zaznali povečan promet v smeri proti Italiji, nam je potrdil šef tržaške obmejne policije Giuseppe Colasanto.

Vprašali smo ga, kako obmejna policija sodeluje pri »sledenju« osebam, ki se v Italijo vračajo s Hrvaške. Pojasnil je, da so ob pregledovanju vozil ob vstopu v državo od marsikaterega potnika izvedeli, da si je že zagotovil termin za obvezno testiranje na novi koronavirus. »Zdi se mi, da so italijanski državljani glede tega disciplinirani,« je komentiral. Pri kontrolah na mejnih prehodih sicer od oseb pobirajo tudi samoizjave (obrazci so dostopni na tej povezavi), s katerimi potniki uradno povedo, od kod prihajajo. Če so to države, po prihodu iz katerih je obvezno testiranje, policisti podatek o prihodu posredujejo lokalnim zdravstvenim podjetjem.