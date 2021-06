Od večera nekoliko manj vroč zrak

Območje Alp bo v prihodnjih urah oplazila hladna vremenska fronta, ki bo delno vplivala tudi na vreme pri nas. Za njo bo prehodno pritekal nekoliko manj vroč zrak.

Popoldne se bodo krajevne nevihte pojavljale zlasti v gorah, posamezni nevihtni oblaki pa bodo mestoma lahko dosegli tudi nekatere druge predele, kjer bo prav tako lahko nastala kakšna krajevna nevihta.

Zvečer in ponoči bo vročina začela postopno nekoliko popuščati, zapihala bo šibka burja in bo k nam prehodno pritekal nekoliko bolj suh zrak.

Jutri in v nedeljo bo povečini sončno, v nedeljo postopno spet topleje.

Sinoči so močne nevihte prizadele nekatere predele Karnije in Pordenonskega. Pojavljali so se močni nalivi, ponekod se je usula toča.