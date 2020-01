Od začetka leta v slovenskih gorah 37 nesreč in 4 smrti

Letošnja zima v gore privablja številne gornike, ki pa se na pot pogosto podajo neustrezno opremljeni in pripravljeni. V tem mesecu se je zgodilo že 37 gorskih nesreč, v katerih so umrle štiri osebe. Gorski reševalci so zato danes ponovno opozorili na pravo izbiro poti, pazljivost, potrebno opremo in znanje. Kot je povedal predsednik komisije za informiranje in analize pri Gorski reševalni zvezi Slovenije Jani Bele, število nesreč v gorah iz leta v leto narašča. Lani so gorski reševalci opravili 604 reševalne akcije, umrlo pa je 22 gornikov in 21 ostalih.

Število nesreč med drugim narašča zato, ker se je sezona obiskovanja gora razpotegnila na celotno leto, pri čemer se zadnja leta pozna predvsem porast v zimskih mesecih. V gorah je vse več ljudi, postajajo pa tudi vse bolj priljubljeno prizorišče različnih dejavnostih. V slovenske gore zahaja tudi vse več tujcev, pri čemer največji problem predstavljajo turisti, ki o gorah ne vedo ničesar, niso ustrezno opremljeni in fizično pripravljeni.