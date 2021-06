Oddelke za intenzivno nego v FJK zapustil zadnji covidni bolnik

Prvič po 29. avgustu lani noben covidni bolnik v Furlaniji - Julijski krajini ne potrebuje intenzivnega zdravljenja, sporoča Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravstvo. Covidni oddelki za intenzivno nego so se izpraznili, potem ko je še 5. aprila letos rekordnih 86 pacientov potrebovalo intenzivno zdravljenje. V ostalih oddelkih je sicer še vedno hospitaliziranih 9 bolnikov s covidom-19 (kot v ponedeljek), medtem ko je v samoizolaciji 4370 ljudi (-101). Danes so sicer opravili 4955 PCR in hitrih testov, ki so potrdili 15 okužb (0,3-odstoten delež pozitivnih brisov).